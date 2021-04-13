Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за помощь в обеспечении страны вакциной от ковида
Тегеран благодарит Москву за помощь в обеспечении страны вакциной от коронавируса, в скором времени в Иране будет запущено совместное производство препарата "Спутник V". Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конефренции после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы благодарим Россию за помощь в обеспечении вакциной Ирана. Надеемся, что скоро в исламской республике начнется производство вакцины "Спутник V", - сказал он.
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