Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за помощь в обеспечении страны вакциной от ковида

Тегеран благодарит Москву за помощь в обеспечении страны вакциной от коронавируса, в скором времени в Иране будет запущено совместное производство препарата "Спутник V". Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конефренции после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы благодарим Россию за помощь в обеспечении вакциной Ирана. Надеемся, что скоро в исламской республике начнется производство вакцины "Спутник V", - сказал он.