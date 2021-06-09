Иран привержен выполнению своих финансовых обязательств перед ООН

Устав ООН уполномочивает Генеральную Ассамблею принять решение о том, что неуплата взносов вызвана обстоятельствами вне контроля члена, и в этом случае страна по-прежнему будет иметь право голоса. Об этом написал глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в письме гендиректору ООН Антониу Гутерришу, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Иранский министр иностранных дел назвал банковские санкции США причиной неуплаты взносов Ирана перед организацией объединенных наций, исключив приостановление права голоса Исламской Республики в Генассамблее ООН.

"Как вам, да и всему миру хорошо известно, иранский народ находится в состоянии беспрецедентной экономической войны после решения администрации Дональда Трампа в одностороннем выходе из СВПД", говорится в письме Зарифа.

Зариф выразил сожаление тем, что член-основатель Организации Объединенных Наций был лишен прав голоса из-за ситуации вне своего контроля.

По его словам, Исламская Республика Иран полностью привержена выполнению своих финансовых обязательств перед Организацией Объединенных Наций, и как только меры США, будут сняты, она приложит все усилия для уплаты взносов в бюджет ООН и других международных организаций.

Ранее СМИ сообщили, что Иран лишен права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаченной задолженности перед организацией.

Согласно cтатье 19, член Организации объединенной нации, за которым числится задолженность по уплате взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее.