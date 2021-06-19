Состоялась встреча министров иностранных дел Ирана и Польши
Министры иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и Польши Збигнев Рау встретились сегодня вечером в Дипломатическом форуме в Анталии, передает Trend со ссылкой на İRNA.
На этой встрече Мохаммад Джавад Зариф, говоря о давних отношениях между двумя странами, подчеркнул необходимость продолжения всесторонних экономических, культурных и политических отношений между двумя странами.
В ходе встречи министр иностранных дел Польши, коснувшись давних отношений между двумя странами, заявил о своей готовности развивать отношения со страной в области двусторонних отношений и международных организаций.
Ранее также Зариф провел встречи с остальными коллегами в этом форуме.
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