Состоялась встреча министров иностранных дел Ирана и Польши

Министры иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и Польши Збигнев Рау встретились сегодня вечером в Дипломатическом форуме в Анталии, передает Trend со ссылкой на İRNA.

На этой встрече Мохаммад Джавад Зариф, говоря о давних отношениях между двумя странами, подчеркнул необходимость продолжения всесторонних экономических, культурных и политических отношений между двумя странами.

В ходе встречи министр иностранных дел Польши, коснувшись давних отношений между двумя странами, заявил о своей готовности развивать отношения со страной в области двусторонних отношений и международных организаций.

Ранее также Зариф провел встречи с остальными коллегами в этом форуме.