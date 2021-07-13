Зариф подчеркнул приверженность Ирана диалогу

Тегеран продемонстрировал свою «решительную приверженность» диалогу и дипломатии, активно участвуя в различных международных форумах для решения множества международных проблем, в том числе в последние месяцы переговоров по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Растущие глобальные вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, усилили необходимость в более широких коллективных действиях на международном уровне. Фактически, многосторонность больше не является разумной альтернативой. Скорее, это единственный жизнеспособный ответ на насущные мировые кризисы. Нет никаких сомнений в том, что Движение неприсоединения - как видная межправительственная платформа - может предоставить хорошую возможность для расширения и укрепления глобального партнерства в период растущей односторонности и протекционизма на международной арене", - заявил Зариф во вторник на встрече в режиме видеоконференции министров иностранных дел Движения неприсоединения.

"Пандемия COVID-19 стала величайшим испытанием мировой солидарности на протяжении поколений. Это напомнило нам о том, насколько мы на самом деле взаимозависимы и насколько важно международное сотрудничество для нашего общего здоровья, процветания и безопасности", - сказал министр.