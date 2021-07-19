Главы МИД Ирана и Китая обсудили двусторонние вопросы

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его китайский коллега Ван И обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и двусторонние вопросы, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Как сообщает международное радио Китая, Ван И высоко оценил вклад администрации Хасана Рухани в развитии ирано-китайских отношений за последние 8 лет.

«Китай заинтересован в расширении двусторонних связей на основе взаимного доверия, поддержки, укрепления дружественного сотрудничества, противостояния односторонности, защите многосторонности и международной справедливости при администрации избранного президента Эбрахима Раиси», - отметил китайский министр.

Он также поблагодарил за поддержку Ираном позиции Китая по основным вопросам, отметив, что КНР продолжит поддерживать Иран в целях сохранения национального достоинства и выбора пути развития в соответствии с национальными условиями и защиты своих законных прав и интересов.

Зариф высоко оценил усилия Китая в обеспечении Ирана вакцинами от коронавируса и выразил надежду на укрепление сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией COVID-19.

Иранский министр также выразил уверенность в углублении ирано-китайских отношений при новой администрации в Иране.

Стороны также обсудили последнюю ситуацию вокруг Афганистана.