Иран призвал международное сообщество занять четкую позицию по решению афганского кризиса

Международное сообщество должно занять четкую позицию в поддержку политического урегулирования кризиса в Афганистане и осуждения насилия и его последствий в этой стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время встречи со специальным посланником генерального секретаря ООН Жаном Арно, который находится в Тегеране с официальным визитом.

Зариф указал на серьезную и усложняющуюся ситуацию в Афганистане. Глава МИД назвал неправильную политику иностранных держав важным фактором нынешней ситуации в Афганистане.

Иранский министр, объявив о готовности своей страны содействовать переговорам между афганскими сторонами в целях продвижения мирного процесса в Афганистане, заявил, что решение афганской проблемы может быть достигнуто только путем межафганских переговоров.