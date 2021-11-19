Иран и Грузия договорились об укреплении торгово-экономического сотрудничества

Состоялась встреча между послом Исламской Республики Иран в Тбилиси Акбаром Гасеми и министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турунавой и председателем Грузинской совместной экономической комиссии, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Во время встречи были рассмотрены последние события, связанные с укреплением экономических, торговых и сглаживанием отношений между двумя странами.

На этой встрече обсуждались различные вопросы, такие как оптимизация отношений и эффективное взаимодействие с преступниками, документы о недвижимости иранцев, способы мобилизации экономических возможностей для предпринимателей, реэкспорт, новые перспективы для бизнес-активистов и устранение препятствий для проживания иранских инвесторов, транспорт, вопросы о водителях грузовиков.