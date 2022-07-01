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Посольство Ирана в Баку опровергло утверждения о закрытии сухопутных границ

Политика Материалы 1 июля 2022 16:00
Посольство Ирана в Баку опровергло утверждения о закрытии сухопутных границ

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БАКУ /Trend/ - В ответ на вопросы общественности и медиа сообщаем, что распространенная в социальных сетях информация о закрытии Ираном сухопутных границ не соответствует действительности.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе посольства Ирана в Баку.

В сообщении дипмиссии отмечается, что с ноября прошлого года сухопутные, воздушные и морские границы Ирана открыты для зарубежных туристов и граждан соседних государств. В частности, открыты границы Ирана с Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой, отметили в посольстве.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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