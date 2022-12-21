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Глава МИД Ирана встретился с саудовским коллегой на полях конференции в Иордании

Политика Материалы 21 декабря 2022 11:58 (UTC +04:00)
Глава МИД Ирана встретился с саудовским коллегой на полях конференции в Иордании

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Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии Хосейн Амир Абдоллахиян и Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели встречу на полях второй Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству, которая прошла во вторник в Аммане. Об этом глава иранской дипломатии сообщил в среду на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я присутствовал на второй Багдадской конференции в Иордании, чтобы подтвердить нашу поддержку Ирака, в кулуарах встречи мне также представилась возможность встретиться с некоторыми из моих коллег, в том числе с министрами иностранных дел Омана, Катара, Ирака, Кувейта и Саудовской Аравии. Саудовский министр заверил меня в готовности его страны продолжать диалог с Ираном", - написал он.

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