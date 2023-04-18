Реза Пехлеви посетил Израиль и встретился с Нетаньяху

БАКУ /Trend/ - Старший сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви посетил Израиль и встретился в понедельник вечером в Иерусалиме с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и его супругой.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на израильские СМИ, в рамках визита Пехлеви принял участие в церемонии по случаю Дня памяти жертв Холокоста в Национальном мемориале и Музее Холокоста Яд ва-Шем. Он стоял рядом с Нетаньяху и Президентом Израиля Ицхаком Герцогом, однако не выступил.

В интервью "i24NEWS" Реза Пехлеви назвал своим долгом участие в этом мероприятии и почтение памяти жертв Холокоста.