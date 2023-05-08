Индо-персидское сотрудничество: "исламский" Иран показывает свое истинное лицо

БАКУ /Trend/ - Иран, позиционирующий себя исламским государством, углубляет сотрудничество с Индией, говорится в исследовании Дональда Берлина из Азиатско-Тихоокеанского центра исследований безопасности, передает Trend.

Он отметил, что одним из вопросов, вызывающих озабоченность, является соглашение о сотрудничестве в области обороны между Ираном и Индией, учитывая напряженные отношения Индии с другой исламской страной - Пакистаном.

"Отношения в области безопасности, по-видимому, были начаты в 2001 году, когда премьер-министр Индии Ваджпаи посетил Иран, и он и президент Хатами опубликовали совместную декларацию, в которой договорились сотрудничать в поддержании мира и стабильности в регионе. За этим последовал визит в Индию президента Ирана Хатами в январе 2003 года, во время которого две страны подписали ряд соглашений, включая "Меморандум о взаимопонимании по дорожной карте стратегического сотрудничества". В меморандуме говорится, что Индия и Иран изучат возможности сотрудничества в области обороны в согласованных областях, включая обучение и обмен визитами. В нем также говорится, что сотрудничество Индии и Ирана в области обороны не направлено против какой-либо третьей страны", - говорится в исследовании.

Учитывая этот факт, иранская пропаганда исламского мира становится все более обманчивой. Эта страна, по сути, готова пойти против Пакистана, государства со вторым по величине мусульманским населением в мире.