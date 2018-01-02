Совбез Ирана: Протесты закончатся через несколько дней

2 января 2018 10:19 (UTC+04:00)

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что протестные акции в Иране проходят в рамках "опосредованной войны", которую ведут с Тегераном ряд стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Шамхани отметил, что за протестами в стране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. По его словам, они руководят кампаниями в социальных сетях, которые влияют на проведение протестных акций.

"На основе нашего анализа около 27 процентов новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством", — сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, добавив, что протесты "закончатся через несколько дней".

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

По данным иранских СМИ, жертвами протестов стали 10 человек.

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