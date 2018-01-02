В Хамадане в связи с беспорядками задержали более 150 человек

2 января 2018 23:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере 150 протестующих были задержаны в северо-западном городе Хамадан, сообщает агентство Tasnim.

Мэр города Али Таали заявил, что среди задержанных есть как местные, так и люди из других провинций.

За прошедшую неделю некоторые группы людей присоединились к демонстрациям в ряде городов, включая столицу Тегеран, Мешхед и Керманшах, в знак протеста против высоких цен. Но экономические протесты вскоре превратились в антиправительственные демонстрации.

Правительственные чиновники призвали людей воздерживаться от участия в незаконных протестах.

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