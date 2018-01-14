Иран заявил о гибели всех членов экипажа нефтяного танкера SANCHI

14 января 2018 13:07 (UTC+04:00)

Генеральный директор иранской Организации портов и морского судоходства (PMO) Мохаммад Растад в воскресенье сообщил о гибели всех членов экипажа иранского нефтяного танкера SANCHI в первые часы после столкновения с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL в Восточно-Китайском море, передает агентство İRNA.

"Согласно данным, полученным от экипажа сухогруза CF CRISTAL и китайсикх спасателей, к сожалению, все члены экипажа иранского танкера погибли в первые часы инцидента из-за токсичных газов и мощного взрыва",- заявил иранский чиновник.

Он добавил, что попытки погасить пожар и спасти иранских моряков не увенчались успехом в результате продолжающихся взрывов.

Растад подтвердил, что иранский нефтяной танкер в настоящий момент тонет.

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