Вооруженное нападение на полицейский участок в Иране: трое убитых

9 сентября 2018 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Трое сотрудников полиции были убиты в результате нападения на полицейский участок в южной провинции Ирана Хормозгане прошлой ночью, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что трое неизвестных лиц внутри машины открыли огонь по местному полицейскому участку в округе Минаб района Тукахур, в результате чего погибли двое полицеских.

Еще двое полицейских были ранены и доставлены в больницу, где один из них скончался от полученных ранений.

Иранские силы безопасности начали операцию для поимки совершивших нападение.

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