В Иране иностранные граждане получают банковские услуги

Центробанк Ирана сообщил, что иностранные граждане могут использовать такие банковские услуги, как открытие счета и получение денежных средств, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Как сообщает Центробанк Ирана, иностранные граждане, которые получили документ по специальному проживанию, могут использовать банковские услуги в Иране.

Документ по специальному проживанию издается некоторым иностранным гражданам, и его обладатели могут использовать услуги государственных и частных организаций.

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