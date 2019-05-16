Иран запретил импорт 900 тыс. тонн куриных яиц

БАКУ /Trend/ - В прошлом году (начиная с марта 2018 года) Иран запретил импорт 900 тысяч тонн куриных яиц из-за птичьего гриппа высокой патогенности.

Об этом сказал председатель Ветеринарной организации Ирана Алирза Рафипур, сообщает в четверг Trend со ссылкой на İSNA.

По словам Рафипура, в результате был пресечен выход из страны миллионов долларов.

Он добавил, что пресечение импорта яиц в столь большом объеме помогло Ирану экономически, и сегодня страна два месяца экспортирует яйца.

«В результате селей и наводнений, произошедших в начале этого года ( начиная с 21 марта 2019 года) в Иране, погибло 24 тысячи голов скота, 50 тысяч ульев, 10 миллион кур, нанесен ущерб 1,2 тысячам объектам по разведению рыбы», - добавил он.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. )

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