Жертвами стихийных бедствий в Иране стали десятки человек

БАКУ /Trend/ - В Иране в мае, в результате стихийных бедствий погиб 31 человек, 71 получил ранения.

Об этом, как передает в субботу Trend, сказал пресс-секретарь Организации скорой медицинской помощи Ирана Муджтаба Халиди.

По его словам, жертвы были зафиксированы в результате селей, ураганов, гроз и ударов молний в 17 провинциях.

Халиди также добавил, что в результате селей погибли шесть, пострадали 12 человек, жертвами ударов молнией стали 25 человек, еще 39 были ранены. Во время же ураганов пострадали 20 человек.

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