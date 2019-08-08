В Иране журналистам будет предоставлен бесплатный интернет

8 августа 2019 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Иране журналистам на один год будет предоставлен бесплатный интернет.

Как сообщает Trend, об этом президент Ирана Хасан Рухани сказал журналистам после заседания Кабинета министров.

По словам Рухани, правительство Ирана предприняло этот шаг по случаю отмечаемого в стране 8 августа Дня журналиста.

Он добавил, что в связи с этим было дано указание министру связи и информационных технологий Ирана Мохаммеду Джаваду Азари Кахроми.

Напомним, что 8 августа 1998 года репортер агентства IRNA Махмуд Сареми и восемь дипломатов иранского консульства были убиты в афганском Мазаришарифе группой талибов. С тех пор ежегодно 8 августа в Иране отмечается как День журналиста.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Эльдар Джанашвили)

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