В Иране коронавирусом заразилось еще 1683 человека, скончалось 45

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились еще 1683 человека.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур.

Таким образом общее число выявленных случаев достигло 109 286 человек, из них состояние 2 783 оценивается как тяжелое.

Представитель министерства отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса скончалось 45 человек, таким образом общее число умерших от этой инфекции в Иране достигло 6 685 человек. До сих пор от нее было вылечено 87 422 человека.

Для выявления случаев инфицирования в Иране проведено свыше 601 тысячи тестов.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)