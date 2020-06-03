Освобожденный в США иранский ученый вернулся на родину

Иранский ученый Сирус Асгари, задержанный ранее в США, вернулся в среду на родину. Об этом сообщает агентство Fars, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Агентство опубликовало снимки встречи Асгари с родными по возвращении в Иран.

Во вторник официальный представитель МИД Ирана опроверг информацию о том, что Асгари был освобожден в США в рамках сделки по обмену заключенными между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, ученого выпустили, потому что он был оправдан американским судом.