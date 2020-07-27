За сутки в Иране коронавирусом заразились еще 2 434, скончались 212 человек

БАКУ /Trend/ - За сутки в Иране коронавирусом COVID19 заразились еще 2 434 человека.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число заразившихся COVID-19 достигло 293 606 человек, из них состояние 3 819 оценивается как тяжелое.

Садат Лари добавила, что за последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 212 человек, общее число смертей от коронавируса достигло 15 912.

Она также отметила, что до настоящего времени вылечились 255 144 человека.

Представитель министерства добавила, что, как и в прошлые дни, "красными зонами" продолжают оставаться провинции Мазандаран, Фарс, Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Разави Хорасан, Альборз, Хозестан, Лорестан, Гюлюстан, Кирман, Зенджан и Илам.

До настоящего времени в Иране проведено более 2,35 миллиона тестов.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)