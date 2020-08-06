Иран занимает первое место на Ближнем Востоке по качеству работы почты
Иран занимает первое место на Ближнем Востоке по качеству работы почты.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сказал глава Почты Ирана Хоссейн Немати, отметив, что страна входит в число 40 лучших стран мира в этом деле.
"Иран поднялся на первое место на Ближнем Востоке по качеству работы почты, обогнав Турцию", - сказал Х.Немати.
Сообщается, что общее число выданных в 2019 г. посылок по сьране превысило 360 млн штук.
Лента новостей
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены еще 109 квартир - минтруда Азербайджана (ФОТО)
Азербайджанский депутат в европейской прессе обратила внимание мирового сообщества на преступления армян на почве ненависти
Казахстану следует уделить внимание поискам новых месторождений подземных вод как стратегического резерва
Состоялся очередной этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений (ФОТО/ВИДЕО)
Азад Рагимов: Очень хотелось бы, чтобы в спортивных комплексах возобновилась спортивная деятельность
Азербайджанские депутаты приняли в первом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях
Агентство по развитию МСБ Азербайджана способствует привлечению иностранных инвестиций в регионы (ФОТО)
Рамин Байрамлы: В Азербайджане для лечения больных COVİD-19 задействованы всего 5 больниц модульного типа
Даже наблюдая положительную динамику в связи с коронавирусом, не стоит успокаиваться - заслуженный деятель искусств Аяз Салаев