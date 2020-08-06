Иран занимает первое место на Ближнем Востоке по качеству работы почты.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сказал глава Почты Ирана Хоссейн Немати, отметив, что страна входит в число 40 лучших стран мира в этом деле.

"Иран поднялся на первое место на Ближнем Востоке по качеству работы почты, обогнав Турцию", - сказал Х.Немати.

Сообщается, что общее число выданных в 2019 г. посылок по сьране превысило 360 млн штук.