В Иране сообщили о скором начале испытания вакцины от коронавируса на людях

Иранская вакцина от коронавируса с использованием убитых или ослабленных вирусов успешно прошла стадию испытаний на животных, и вскоре начнется стадия испытаний на людях. Об этом сообщил ректор медицинского университета "Иран" Джалил Кухпайе-Заде, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Существуют разные типы вакцин от коронавируса, некоторые из них производятся с использованием убитых вирусов, а другие – с использованием рекомбинантных вирусов и новых методов.

Иранский чиновник отметил, что вакцина от коронавируса должна пройти три стадии клинических испытаний, иранская вакцина уже прошла первую стадию. Он выразил надежду на результативности испытаний и представления вакцины от коронавируса на следующие месяцы.

По его словам, страны, работающие над разработкой вакцины от коронавируса, находятся на различных стадиях испытаний.