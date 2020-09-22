В Иране зафиксировано рекордное количество случаев инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 3 712 человек.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари. По ее словам, общее число заразившихся COVID-19 достигло 429 193 человек, из них состояние 3 922 оценивается как тяжелое.

Садат Лари добавила, что за последние сутки в Иране от коронавируса умерли 178 человек, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 24 656.

Отметив, что до настоящего времени от коронавируса вылечились 363 737 человек, представитель министерства добавила, что "красными зонами" считаются провинции Тегеран, Исфахан, Гум, Восточный Азербайджан, Южный Хорасан, Симнан, Газвин, Лорестан, Ардебиль, Кирманшах, Гилан, Бушер, Зенджан, Илам, Разави Хорасан, Мазандаран, Альборз, Западный Азербайджан, Центральная, Кирман, Северный Хорасан, Хорасан и Йезд.

До настоящего времени в Иране проведено более 3,8 миллиона тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)

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