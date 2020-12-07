Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло до 1 051 374 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 742 955 случаев выздоровления среди заразившихся", - отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 50 594 человека.

Напомним, что около 67 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 1,535 млн из которых умерли.