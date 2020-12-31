Иран выделит по 150 тыс. долларов на компенсации каждой семье жертв катастрофы самолета «МАУ»
Кабинет министров Ирана утвердил выплату 150 тыс. долларов или ее эквивалент на евро на компенсации каждой семье жертв сбитого над Тегераном в январе 2020 года самолета «Международных авиалиний Украины», передает Trend со ссылкой на İRNA.
Министерству дорог и городского развития поручено выплатить 150 тыс. долларов США или эквивалентную сумму семьям жертв и пострадавшим как можно скорее, без какой-либо дискриминации по национальности, гражданству,полу и в соответствии с законами стран жертв.
8 января выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. Военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.
Иран провел несколько заседаний с представителями стран, граждане которых погибли в результате катастрофы. В результате переговоров, стороны договорились о компенсации семьям жертв. Также Иран передал заинтересованным странам проект технического отчета по результатам расследования причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".