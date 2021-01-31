За минувшие сутки в Иране от коронавируса умерло 70 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от COVID-19 умерло 70 человек.
Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает Trend в воскресенье со ссылкой на ведомство.
По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране составило 57 959.
Садат Лари отметила, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 6 268 человек, в результате чего общее число больных достигло 1 417 999. Состояние 3 932 человек оценивается как тяжелое.
На данное время в стране от коронавируса выздоровел 1 210 051 человек, проведено свыше 9,28 миллиона тестов на выявление коронавируса.
(Автор: Эльнур Багышов. Редактор: Надир Насиров)
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