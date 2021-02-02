ВОЗ одобрила применение иранской вакцины от коронавируса

Общество 2 февраля 2021 12:02 (UTC+04:00)
ВОЗ одобрила применение иранской вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала разрешение организации по контролю за производством лекарств и продовольствия Ирана одобрить применение вакцины.

Об этом заявил в понедельник глава Организации по контролю за производством лекарств и продовольствия Ирана Мохаммад Реза Шанесаз, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения, как высший научный орган страны, получило одобрение вакцины от Всемирной организации здравоохранения десять лет назад", сказал Шанесаз.

Он заявил, что если Иран одобрит вакцину, это означает, что Всемирная организация здравоохранения лицензировала ее даже в других странах, помимо Ирана.

"Поэтому заявления о том, что Организация по контролю за производством лекарств и продовольствия Ирана не может принять меры в этом отношении, неуместны", отметил он.

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