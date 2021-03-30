В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 10 тыс. человек

БАКУ / Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончался 91 человек. Число умерших от коронавируса в этой стране возросло до 62 569.

Об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, в Иране за прошедшие сутки выявлено 10 250 случаев инфицирования коронавирусом. Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1 875 234 человек.

Состояние 3 953 больных коронавирусом оценивается как тяжелое.

В Иране до настоящего времени от коронавируса выздоровели 1 608 807 человек.

Всего проведено более 12,7 млн тестов на коронавирус.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)