На атомном объекте в Иране произошла авария в распределительной электросети

Авария в распределительной электросети зафиксирована в воскресенье на атомном объекте в городе Натанзе. Об этом сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня утром произошел инцидент, затронувший часть распределительной электросети объекта по обогащению [урана] "Шахид Ахмади Рошан" (Натанз), - цитирует его пресс-служба правительства страны. - К счастью, пострадавших и загрязнения [окружающей среды] нет".

По словам Камальванди, "причины происшествия выясняются, дополнительная информация будет распространена позже".