В Иране за сутки коронавирусом заразились более 21 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране коронавирусом (COVID-19) заразились 21 312 человек.
Об этом сообщили в министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана, передает в субботу Trend.
Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 в Иране достигло 2 215 445 человек, состояние 4 694 из которых оценивается как тяжелое.
За последние сутки в Иране от коронавируса умерли 319 человек, а за все время пандемии - 66 327.
Общее число выздоровевших составило 1 772 688.
В Иране проведено свыше 14,2 миллиона тестов на коронавирус.
В целом граждане Ирана получили 498 тысяч доз вакцины от COVID-19, из них первую дозу - 376 тысяч, вторую - 122 тысячи.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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