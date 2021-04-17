В Иране за сутки коронавирусом заразились более 21 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране коронавирусом (COVID-19) заразились 21 312 человек.

Об этом сообщили в министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана, передает в субботу Trend.

Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 в Иране достигло 2 215 445 человек, состояние 4 694 из которых оценивается как тяжелое.

За последние сутки в Иране от коронавируса умерли 319 человек, а за все время пандемии - 66 327.

Общее число выздоровевших составило 1 772 688.

В Иране проведено свыше 14,2 миллиона тестов на коронавирус.

В целом граждане Ирана получили 498 тысяч доз вакцины от COVID-19, из них первую дозу - 376 тысяч, вторую - 122 тысячи.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)