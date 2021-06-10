В Иран доставили девятую партию вакцины "Спутник V"

Девятая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в четверг в Тегеран. Об этом сообщило агентство ISNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в этот раз в республику доставили 100 тыс. доз российского препарата.

Первая партия "Спутника V" прибыла в Тегеран 4 февраля, а 9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата.

Во вторник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что в скором времени система здравоохранения страны получит доступ к двум иранским вакцинам "Пастур" и "Баракят". "После этого программа вакцинации в Иране резко расширится", - добавил он.

В Иране в начале весны началась четвертая волна распространения коронавируса. Суточный прирост заболевших достиг максимума 14 апреля (25 582 случая), после чего начал снижаться. Всего по состоянию на 10 июня в стране выявлено 3 003 112 инфицированных и 81 672 умерших из-за коронавируса. 2 612 091 человек выздоровел после заражения COVID-19.