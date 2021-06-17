Иран вошел в число стран-производителей вакцины от коронавируса

Председатель организации "Штаб-квартира для исполнения распоряжений имама" Мохаммад Мохбер в письме к Верховному лидеру исламской революции аятолле Али Хаменеи сообщил, что Иран присоединился к 6 странам, которые могут производить вакцины от коронавируса (COVID-19), передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Ков Иран Баракат", первая вакцина против коронавируса, созданная иранскими исследователями в Штаб-квартире по исполнению приказов имама. Вакцина была представлена ​​29 декабря 2020 года и 29 марта 2021 года начался этап ее массового производства. Сегодня она получила лицензию на общественное использование.

Ранее министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что Иран до конца лета текущего года станет крупнейшим производителем вакцины от Covid-19 в мире.