Иран входит в десятку производителей вакцины от COVID-19 в мире

Обладая более чем 100-летней историей в области производства вакцин, Иран входит в десятку стран международного сообщества в области производства вакцины от коронавируса. Об этом заявил во вторник заместитель руководителя Департамента науки и технологий Высшего совета культурной революции Ирана Мансур Кабганян, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

По его словам, в Иране уже 4 института занимаются производством вакцины от COVID-19.

16 июня министерством здравоохранения Ирана выдано разрешение на использование отечественной вакцины от коронавируса "Ков Иран Баракат".

Кроме того, иранские ученые работают над собственными вакцинами "Нура", "Фахра" и "Пасто Ковак".

"Ков Иран Баракат", первая вакцина против коронавируса, созданная иранскими исследователями в Штаб-квартире по исполнению приказов имама. Вакцина была представлена ​​29 декабря 2020 года и 29 марта 2021 года начался этап ее массового производства. 16 июня она получила лицензию на общественное использование.