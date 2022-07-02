...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Общество

В результате мощного землетрясения в Иране полностью разрушена одна деревня (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 2 июля 2022 13:02
В результате мощного землетрясения в Иране полностью разрушена одна деревня (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В результате произошедшего ночью мощного землетрясения в провинции Хормозган на юге Ирана было полностью разрушено село Саехош.

Как сообщает Trend, об этом заявил губернатор провинции Мехти Дусти.

По его словам, в настоящее время жители села временно размещаются в больших палатках.

Дусти отметил, что в ближайшие несколько месяцев должны быть предприняты шаги по восстановлению населенного пункта.

Напомним, что на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков находился в 101 километре к северо-западу от города Бендер-Аббас. Очаг залегал на глубине 10 километров.

За первым подземным толчком последовали афтершоки, самый мощный из них - магнитудой 6,3.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

В результате мощного землетрясения в Иране полностью разрушена одна деревня (ФОТО/ВИДЕО)
В результате мощного землетрясения в Иране полностью разрушена одна деревня (ФОТО/ВИДЕО)
В результате мощного землетрясения в Иране полностью разрушена одна деревня (ФОТО/ВИДЕО)
В результате мощного землетрясения в Иране полностью разрушена одна деревня (ФОТО/ВИДЕО)
В результате мощного землетрясения в Иране полностью разрушена одна деревня (ФОТО/ВИДЕО)
В результате мощного землетрясения в Иране полностью разрушена одна деревня (ФОТО/ВИДЕО)
В результате мощного землетрясения в Иране полностью разрушена одна деревня (ФОТО/ВИДЕО)
В результате мощного землетрясения в Иране полностью разрушена одна деревня (ФОТО/ВИДЕО)
В результате мощного землетрясения в Иране полностью разрушена одна деревня (ФОТО/ВИДЕО)
В результате мощного землетрясения в Иране полностью разрушена одна деревня (ФОТО/ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости