В результате мощного землетрясения в Иране полностью разрушена одна деревня (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате произошедшего ночью мощного землетрясения в провинции Хормозган на юге Ирана было полностью разрушено село Саехош.

Как сообщает Trend, об этом заявил губернатор провинции Мехти Дусти.

По его словам, в настоящее время жители села временно размещаются в больших палатках.

Дусти отметил, что в ближайшие несколько месяцев должны быть предприняты шаги по восстановлению населенного пункта.

Напомним, что на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков находился в 101 километре к северо-западу от города Бендер-Аббас. Очаг залегал на глубине 10 километров.

За первым подземным толчком последовали афтершоки, самый мощный из них - магнитудой 6,3.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)