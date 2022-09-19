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Военный самолет разбился на юге Ирана

Общество Материалы 19 сентября 2022 16:14 (UTC +04:00)
Военный самолет разбился на юге Ирана

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Военный самолет Су-22, принадлежащий Корпусу стражей исламской революции, разбился в иранской провинции Хормозган, расположенной на юге страны. Об этом в понедельник сообщило местное агентство Tasnim, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел вечером в воскресенье. Пилот успел направить истребитель в сторону от жилых районов и благополучно катапультировался.

В качестве причины крушения называют техническую неисправность.

3 августа агентство IRNA проинформировало, что истребитель Су-22, также принадлежавший КСИР, потерпел крушение в провинции Шираз на юге Ирана, оба пилота были доставлены в больницу.

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