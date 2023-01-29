Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Общество

На нефтеперерабатывающем заводе недалеко от Тебриза вспыхнул пожар (ВИДЕО)

Общество Материалы 29 января 2023 00:55 (UTC +04:00)
На нефтеперерабатывающем заводе недалеко от Тебриза вспыхнул пожар (ВИДЕО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - После землетрясения магнитудой 5,9 балла в провинции Западный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, вспыхнул пожар на заводе по производству автомобильного масла в районе Азершахр провинции Восточный Азербайджан.

Как передает Trend, пожар произошел в индустриальном парке Селими района Азершахр, расположенного недалеко от Тебриза.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

Напомним, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу в северо-западной части Ирана. Эпицентр подземных толчков находился в 8 км к юго-западу от районе Хой. Очаг залегал на глубине 15 км.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости