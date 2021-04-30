Какие нужны документы, чтобы суд вынес решение…

Вопрос:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие нужны документы, для того чтобы суд вынес решение по статье 55.3 семейного кодекса Азербайджана. Заранее благодарю!

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Суд принимает такие решения исходя из обстоятельств конкретного дела. Соответственно, судья может истребовать любые документы и иные доказательства по своему усмотрению.

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