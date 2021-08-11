Супруга против развода, что делать…

Вопрос:

Добрый день! Скажите, куда мне обратиться, и какие документы необходимы, чтобы подать на развод? У меня с супругой двое несовершеннолетних детей. Супруга против развода, так как не хочет уходить из квартиры, и говорит, что ей негде жить. Однако у нее есть родительский дом, но туда она не хочет возвращаться.

Скажите, на что может претендовать моя супруга? Мы прожили в браке 16 лет, жили в моем родительском доме, продали его, и разделились. Из полученной суммы я взял квартиру в ипотеку, которую оплачиваю. Супруга не прописана в квартире.

Скажите, могу ли я оставить одного ребёнка у себя, если супруга не согласна?

Заранее спасибо!

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Расторжение брака при наличии несовершеннолетних детей и имущественных споров осуществляется в судебном порядке.

Так что вам надо обращаться в суд и, с учётом спора, желательно наличие адвоката.

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