Нужно ли платить квартплату, если…

Вопрос:

Добрый день, Вас беспокоит житель Сумгайыта. Я проживаю в девятиэтажном доме. Недавно у меня был спор с работником ЖЭКа, о том, что я должен оплачивать квартплату.

Квартира, в которой я живу, является частным домом. Купчая имеется. Я не могу ему объяснить, что у меня нет договора с ЖЭКом на осуществление каких-либо платежей, я оплачиваю только вывоз мусора.

Прошу разъяснить мне данный вопрос на основании закона.

Заранее спасибо!

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Постановление Кабинета Министров № 40 от 10 марта 2000 года "Об утверждении тарифов на оплату за пользование жилыми площадями (квартплату) в домах государственного и общественного жилищного фонда и на жилищно-коммунальные услуги в Азербайджанской Республике" предусматривает, что "обслуживание приватизированных домов (квартир) осуществляется государственными жилищно-эксплуатационными и ремонтно-строительными организациями только на основе договоров с собственниками (компаниями, другими объединениями собственников) этих квартир (домов)."

Соответственно, в отсутствие договора не может идти речь о каких-либо выплатах.

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