В Баку состоится творческий вечер ученицы прославленного Гара Гараева

6 января 2018 14:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 16 января состоится творческий вечер заслуженного деятеля искусств, профессора Эльнары Дадашевой, сообщили Trend Life в пресс-службе Филармонии.

Творческий вечер будет организован совместными усилиями Филармонии имени Муслима Магомаева и телеканала Mədəniyyət ("Культура").

Согласно программе запланировано выступление Симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Назима Гаджиалибекова, а также Хоровой капеллы имени Джахангира Джахангирова Азербайджанского телевидения и радио под управлением художественного руководителя и главного дирижера Шахлы Алекперовой.

Эльнара Дадашева - ученица всемирно известного композитора Гара Гараева. Творчество Эльнары Дадашевой многогранно - она автор многочисленных инструментальных, камерно-вокальных произведений, произведений, написанных для документальных фильмов, балета "Саялы", фортепианного цикла "24 прелюдии" и других.

Эльнара Дадашева, вместе с творческой деятельностью совмещает и педагогическую работу в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и в Азербайджанской национальной консерватории.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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