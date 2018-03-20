"Музыкальный Олимп" азербайджанского дирижера в Китае

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, дирижер Государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев принял участие в I Международном фестивале классической музыки "Музыкальный Олимп" в городе Ченду (столица региона Сычуань /Китай). Об этом Trend Life сообщил сам дирижер.

В Международном фестивале классической музыки принимали участие Симфонический оркестр Сычуань (Sichuan Symphony Orchestra) под управлением Эйюба Гулиева и яркие молодые звезды мировой музыкальной культуры.

Фестиваль проходит при поддержке фонда "Музыкальный Олимп" (Санкт-Петербург/Россия) и симфонического оркестра Сычуань (художественный руководитель - Даррелл Анг).

Открытие фестиваля состоялось 17 марта при участии лауреатов международных конкурсов пианистки Канон Матцуда (Япония) и альтиста Мей Диянг (Китай), на следующий день состоялся второй концерт фестиваля, где принимали участие всемирно известный виолончелист Кристоф Круазе (Швейцария) и скрипач Юджин Каваи (Япония).

Концерты прошли в одном из лучших залов Ченду - "Юндуань" (ICON Yunduan) при полном аншлаге.

Программа концертов охватила разные пласты мировой классической музыки - прозвучали инструментальные концерты Моцарта, Хофмайстера, Сен-Санса, Чайковского, также оркестровые произведения Сибелиуса, Чайковского и Лю Мианг (Китай).

Оба концерта проходили под управлением азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева.

Фестиваль продлится до 23 марта.

(Автор: Джани Бабаева)

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