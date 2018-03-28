В Баку проходит Международный фестиваль-конкурс искусств "Testene Art Baku" (ФОТО)

28 марта 2018 20:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана проходит II Международный фестиваль-конкурс искусств "Testene Art Baku", сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма города Баку.

Фестиваль-конкурс проходит при совместной организации Международной ассоциации культуры Testene Art (Италия) и одиннадцатилетней музыкальной школы №3 имени Дж. Гаджиева при поддержке Главного управления культуры и туризма Баку.

В состав жюри входят поэт, автор слов к песням многих российских исполнителей Виктор Пеленягрэ (Молдова), народный артист России, исполнитель Ренат Ибрагимов, композитор, пианист, профессор Литовской академия музыки и театра Артурас Анкскаускас, скрипач, профессор Литовской академия музыки и театра Петрас Кунка.

Конкурс проводится в следующих номинациях: вокал, инструментальное исполнение, танец, театральное искусство, фольклор, изобразительное искусство, а также мода и дизайн.

В первый день конкурса состоялось прослушивание исполнителей на струнных инструментах и фортепиано, а также в категории академический вокал. Сегодня свои способности продемонстрировали исполнители на духовых, ударных и народных инструментах, а также хоровые ансамбли.

29 и 30 марта состоятся выступления в категориях эстрадное пение и танец.

II Международный фестиваль-конкурс искусств "Testene Art Baku" проходит с 27 марта по первое апреля.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Книжный клуб в Баку (ФОТО
Социум 30 января 18:25
Рашад Меджид встретился с читателями (ФОТО)
Культура 26 января 19:25
В Баку назвали победителей конкурса "Песни Муслима Магомаева в исполнении молодежи" (ФОТО)
Культура 28 декабря 2017 15:41
Представлены обновленные сайты домов-музеев азербайджанских классиков (ФОТО)
Социум 4 октября 2017 19:37
"Ретро Баку": музыкальное путешествие в прошлое (ФОТО)
Культура 11 сентября 2017 19:29
Как азербайджанские звезды поздравили с Гурбан байрамы (ФОТО)
Культура 5 сентября 2017 13:14
Азербайджанские артисты пригласили в "Ретро Баку" (ФОТО)
Культура 21 августа 2017 18:12
Известные певцы выступили с концертом на Площади фонтанов в Баку (ФОТО)
Культура 15 августа 2017 17:54
В Баку проходит Международный фестиваль фольклорного танца (ФОТО)
Культура 12 июля 2017 16:28
"Книга моей матери" для театралов (ФОТО)
Культура 3 июля 2017 19:36
"Книга моей матери" на театральной сцене
Культура 30 июня 2017 15:10
В Баку стартовали Дни национального кино
Культура 15 июня 2017 14:18
Концертные программы в рамках Бакинского шопинг-фестиваля (ФОТО)
Культура 17 апреля 2017 16:40
Шехиды бессмертны, Родина неделима (ФОТО)
Социум 1 апреля 2017 13:44
В Баку пройдет ряд мероприятий в связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Социум 20 февраля 2017 15:04
В учреждениях культуры Баку проходят показы фильмов на патриотическую тему (ФОТО)
Культура 19 января 2017 16:17
Танцевальный праздник в Баку
Культура 20 декабря 2016 12:50
В Баку состоялся концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
Культура 19 декабря 2016 15:38