В Баку проходит Международный фестиваль-конкурс искусств "Testene Art Baku" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана проходит II Международный фестиваль-конкурс искусств "Testene Art Baku", сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма города Баку.

Фестиваль-конкурс проходит при совместной организации Международной ассоциации культуры Testene Art (Италия) и одиннадцатилетней музыкальной школы №3 имени Дж. Гаджиева при поддержке Главного управления культуры и туризма Баку.

В состав жюри входят поэт, автор слов к песням многих российских исполнителей Виктор Пеленягрэ (Молдова), народный артист России, исполнитель Ренат Ибрагимов, композитор, пианист, профессор Литовской академия музыки и театра Артурас Анкскаускас, скрипач, профессор Литовской академия музыки и театра Петрас Кунка.

Конкурс проводится в следующих номинациях: вокал, инструментальное исполнение, танец, театральное искусство, фольклор, изобразительное искусство, а также мода и дизайн.

В первый день конкурса состоялось прослушивание исполнителей на струнных инструментах и фортепиано, а также в категории академический вокал. Сегодня свои способности продемонстрировали исполнители на духовых, ударных и народных инструментах, а также хоровые ансамбли.

29 и 30 марта состоятся выступления в категориях эстрадное пение и танец.

II Международный фестиваль-конкурс искусств "Testene Art Baku" проходит с 27 марта по первое апреля.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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