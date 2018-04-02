Войлочные перекрестки в Баку - статья в российском журнале (ФОТО)

2 апреля 2018 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В российском журнале Felt Fashion вышла первая из серии статей, посвященных предстоящему симпозиуму по войлоку, который пройдет в Азербайджанском музее ковра 25-27 октября текущего года, сообщает Trend Life.

В статье подчеркнуто, что в октябре этого года в Баку состоится III Международный симпозиум "Общий язык тюркского мира – орнаменты". Он будет посвящен материалу, который восхищает и вдохновляет всех, - войлоку.

Отметим, что география участников симпозиума охватывает страны Европы и Азии, США, Канаду и Австралию. Для показа достижений стран-участниц в этом ремесле в рамках симпозиума будут организованы две тематические выставки, мастер-классы, ярмарка войлочных изделий и фешн-шоу.

Цель симпозиума - обмен идеями научно-исследовательских работ, посвященных общему наследию тюркских народов – войлоку, а также исследование и сохранение традиций и обычаев этого вида ремесла, возрождение интереса к нему, и его применение в различных сферах. Тема симпозиума – войлочное ремесло в широком историческом диапазоне, начиная с доисламской эпохи и по настоящее время. По итогам симпозиума, выступления будут опубликованы в виде книги, распределены по библиотекам, а также предложены участникам встречи.

Felt Fashion – первый журнал о войлоке в России. Ежеквартальное издание выходит в свет с 2013 года. В журнале опубликованы полезные рекомендации, мастер-классы, уникальные статьи о мастерах со всего мира, удивительном опыте и достижениях российских и иностранных фелтмейкеров.

(Автор: Джани Бабаева)

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