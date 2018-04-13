Горная река, ведущая к цветникам - творчество Ашуга Адалята (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Вечера ашугской музыки" прошел литературно-музыкальный вечер “Yaddaşlardan silinməz Aşıq Ədalət”, посвященный творчеству Ашуга Адалята, сообщает Trend Life.

На открытии вечера гостям были представлены отрывки из фильма “Dədə Ədalət”. Заслуженный работник культуры, фольклоровед Эльхан Мамедли рассказал о жизни и творчестве одного из видных представителей газахской ашугской школы, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Ашуга Адалята (полное имя Адалят Магомедали оглы Насибов, 27.01.1939, Газах – 14.09.2017, Баку). На протяжении более 50 лет с большим успехом представлял древнее азербайджанское ашугское искусство во многих странах мира. Снимался в художественных и документальных фильмах, среди которых «Семеро сыновей моих» (1970), «Адалят» (1971), «Ашуг Алескер» (1972), «Прима» (1992), «Моя божья доля и струнный саз» (2007).

"Ашугская музыка - это жанр, который не имеет одинакового исполнения, у каждого ашуга своя манера, своя изюминка. И, конечно, это искусство, требующее огромного, даже уникального мастерства. Это достояние нашего народа, то, что является нашей историей. Сегодня азербайджанская ашугская музыка является одной из визитных карточек нашей страны. Она формировалась веками и до сих пор каждое поколение открывает в нем все новые грани. Важная страница этого творчества принадлежит Ашугу Адаляту", - сказал Эльхан Мамедли.

Известный турецкий писатель Азиз Несин сказал о нем: "Исполнение Адалята как неповторимая жизнь - как горная река, ведущая к цветникам. Кем являлся Алескер в ашугском искусстве, искусстве слова, тем и является Адалят в искусстве саза". Он был неповторимым исполнителем таких музыкальных произведений, как "Гайтарма", "Баш Сарытел", "Рухани", "Яныг Керем".

Было отмечено, что главная цель проекта "Вечера ашугской музыки", который проводится при поддержке Союза ашугов Азербайджана - пропаганда древнего азербайджанского музыкального наследия среди широкой общественности. Ашуги в Азербайджане издавна названы "Эль Анасы", так как всегда выражали чаяния народа, защищали свободу любви, пели о преданности родине. Искусство азербайджанских ашугов считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. Ашугское искусство включает в себя эпические дастаны, песни, воспевающие свободу и героизм народа, а также сатирические и юмористические песни, в которых воспеваются дружба и любовь. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В концертной программе ашуги Рамин Гараев, Шахрияр Шахвердиев, Рафиг Гёйчалы, Роман Азафлы, Сахиб Исмиев, Эльвин Ахундов, Зульфия Ибадова, Авды Мусаев, Азер Магеррамов, Шаиг Инджели, Шахрияр Керимли, Эльмеддин Мамедли исполнили композиции “Divani”,”Kərəm gözəlləməsi”,”Orta sarıtel”,”Ruhani”,”Yanıq Kərəmi”,”Kərəm dübeytisi”,”Qaraçı”,”Baş sarıtel”,”Yüngül şərili”,”Müxəmməs”. Ведущей вечера была поэтесса-публицист Чичек Махмудгызы, автор сценария – секретарь Союза ашугов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Санубер Багирова.

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(Автор: Вугар Иманов)

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