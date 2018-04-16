Baku Summer Jazz Days - новый джазовый проект в столице Азербайджана

16 апреля 2018 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама с 4 по 8 июня будет представлен новый джазовый проект Baku Summer Jazz Days, организованный продюсерским агентством Premier Art Management совместно с Министерством культуры и туризма Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

"Мероприятие станет традиционным, и будет проходить ежегодно в первой половине первого летнего месяца. Баку с каждым годом становится все более притягательным для туристов из многих стран мира, которых привлекает наша архитектура, культурное-историческое наследие, гостеприимство людей. Несомненно, проведение серии джазовых концертов в летний период станет еще одним фактором для развития туристического потенциала страны. Отметим большой интерес к Дням джаза в Баку со стороны зарубежных посольств – стран участников проекта - Турции, Израиля, Венгрии, Франции, которые оказывают поддержку новому проекту", - говорится в сообщении.

В программе Baku Summer Jazz Days пять концертов с музыкантами из разных стран, исполнителями в различных джазовых стилях.

4 июня выступит один из самых востребованных и обсуждаемых в джазовом мире трубачей Авишаи Коэн со своим квартетом. Коэн является признанным музыкантом со своим индивидуальным почерком, по-своему трактующим наследие легендарного Майлза Дэвиса.

5 июня в один вечер состоится два концерта. В первом концерте гости из Турции представят джазовый проект Focan & Bıyıkoglu Organic Expeditions. В квартет входят уже знакомые слушателям по прошлогоднему концерту в Баку известный гитарист Onder Focan, молодой яркий саксофонист Anil Shalliel, а также впервые выступающий у нас пианист-виртуоз и исполнитель на hammond органе Kaan Bıyıkoglu.
Второй концерт вечера – это международный джазовый проект, итог успешного сотрудничества азербайджанского пианиста Эльчина Ширинова и трио известных венгерских джазменов в составе Andras Des (percussion), Marton Fenyvesi (electric &acoustic guitar), Matyas Szandai (Double bass). Этот проект неоднократно демонстрировался на зарубежных фестивалях, был выпущен диск, и, наконец, его премьера состоится в Баку.

7 июня со своим ансамблем выступит американская фанковая бас- гитаристка и певица Nik West, которую часто называют "Ленни Кравиц в юбке". Ее исполнение наполнено яркими красками, как и сама исполнительница, излучающая сумасшедший драйв и энергию на сцене.

8 июня слушателей ждет встреча с прославленными музыкантами из Франции - дуэтом Jacky Terrasson (Piano) и Stephane Belmondo (trumpet) с их новым проектом TERRAMONDO (Mother).

(Автор: Вугар Иманов)

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Azernews Newspaper
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