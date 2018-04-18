Народный герой Бабек в компьютерной графике – готовится масштабный кинопроект (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В 1979 году киностудиями Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и "Мосфильм" был снят фильм о жизни и подвигах Бабека. Режиссером работы был Эльдар Гулиев, а главные роли в киноленте исполнили блистательные актеры Расим Балаев, Гасан Турабов, Амалия Панахова, Тамара Яндиева, Шахмар Алекперов, Мамед Вердиев, Хамид Азаев, Энвер Гасанов и другие.

Спустя почти 40 лет после выхода на экраны фильма "Бабек" молодые азербайджанские кинематографисты решили снять новый полнометражный фильм о подвигах народного героя. Новый фильм будет представлен зрителям под названием "Бабек 2020", его режиссером выступит Заур Таирсой.

О предстоящей работе над кинокартиной на пресс-конференции в Киноцентре "Низами" рассказали журналистам члены съемочной группы фильма.

По словам режиссера, новый фильм будет отвечать всем тенденциям современного кино.

"Фильм "Бабек 2020" будет снят с использованием компьютерной графики. Съемки планируем начать 2019 году, пока идет работа над сценарием, при его написании мы хотим проконсультироваться с историками, чтобы работа была основана на определенных исторических фактах", - сказал Таирсой.

Режиссер фильма отметил, что для съемок в окрестностях Баку будет построен съемочный городок. В связи с тем что в фильме будут представлены батальные сцены к съемкам будут привлечены профессиональные каскадеры из Nomad Stunts. Отметим, что каскадеры Nomad Stunts участвуют в съемках казахстанских, российских и голливудских фильмов.

Проводя параллели между фильмом 1979 года, Заур Таирсой отметил, что очень хочет, чтобы художественным руководителем новой кинокартины был народный артист, известный кинорежиссер Эльдар Гулиев. А народный артист Расим Балаев, который в фильме Эльдара Гулиева воплотил образ Бабека, в новом фильме уже сыграл бы его отца.

Несмотря на то, что пока идут только подготовительные работы к съемочному процессу, уже определен исполнитель главной роли. Образ Бабека в новом фильме воплотит певец Джейхун Бакинский, у которого уже есть опыт в съемках фильмов.

"Я очень люблю исторические киноленты. Подойду к своей роли со всей ответственностью, чтобы точно показать зрителю жизнь и подвиги Бабека", - сказал Бакинский.

Отметим, что художник по костюмам фильма - заслуженный деятель искусств Азербайджана, доцент кафедры моделирования Государственного университета культуры и искусств Фахрия Халафова, компьютерная графика - Фамиль Асадов (LİMAF), фильм будет снят студией Azərbaycan Film Akademiyası.

(Автор: Джани Бабаева)

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