Дни итальянской оперы в Баку

19 апреля 2018 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку пройдут Дни итальянской оперы, посвященные 150-летию со дня смерти итальянского композитора Джоаккино Россини, сообщили Trend Life в пресс-службе посольства Италии в Азербайджане.

Первое мероприятие в рамках Дней итальянской оперы состоится в Государственном академическом театре оперы и балета. 21 апреля на сцене театра выступит балетная труппа "Spellbound Contemporary Ballet". Коллектив впервые за свою 24-летнюю творческую деятельность выступит в Баку.

3 мая в театре пройдет показ спектакля "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини. Партию Чио-Чио-Сан исполнит известная итальянская оперная певица Сильвана Фроли, а оперой будет дирижировать итальянский дирижер, профессор Якопо Сипари ди Пескассероли. Перед показом оперы в фойе театра будет представлена выставка "Cara İtalia, Alfin di miro".

4 мая в Зале камерной и органной музыки Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева выступит известный исполнитель на органе Маурицио Саверна.

6 мая состоится показ постановки "Севильский цирюльник" с участием итальянского баритона Даниеле Капуто. Его гастроли с большим успехом прошли в лучших оперных театрах и концертных залах Европы. Оперой будет дирижировать итальянский дирижер Алессандро Калкагниле.

(Автор: Джани Бабаева)

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