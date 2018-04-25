26 инстиктов Лалы Гусейновой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фотопортрет раскрывает характер, образ и уникальность личности человека – все это передается через мимику, душевное состояние, выражение глаз, жесты… Может, поэтому, фотохудожник Лала Гусейнова назвала свою персональную выставку "Следуй за своими инстинктами".

Фотоэкспозиция открылась в расположенной в Ичери шехер галерее Art Tower и собрала огромное количество посетителей, сообщает Trend Life.

Посмотреть и восхититься работами фотографа пришли известные фотографы, телеведущие, блогеры, поклонники фотоискусства, а также известные азербайджанские актеры, большинству из которых посчастливилось попасть в объектив Гусейновой.

Лала Гусейнова – азербайджанский фотограф, специализирующийся на портретной съемке. Она создает самобытные, концептуальные портреты, передавая через фотографию эмоции и чувства своих моделей. Лала сотрудничает с различными изданиями, а также работает в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна, являясь любимым фотографом абсолютно каждого актера, которому удалось попасть в ее фотообъектив. И это немудрено, ведь каждая фотосессия этой талантливой девушки превращается в настоящую феерию, особенную историю со своим сценарием и драматической линией. Именно так Лала Гусейнова привыкла относиться к своей любимой работе – делу всей ее жизни.

Посетители галереи подолгу застывали у каждой работы, которые были наполнены драматизмом и эмоциями. А с фотографий на них смотрели хорошо известные и любимые актеры - Фуад Поладов, Мабуд Магеррамов, Салман Байрамов, Хаджар Агаева и многие другие. Харизма, мимика, выразительные глаза буквально притягивали зрителей, которые пытались разгадать образ моделей. Кто перед ними герой или злодей, хищная обольстительница или застенчивая девушка?

Открывая экспозицию, руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов отметил, что выставка прекрасного и талантливого фотографа Лалы Гусейновой, посвящена портретной фотографии.

"С творчеством Лалы Гусейновой мы познакомились несколько месяцев назад, проводя фотоэкспозицию "Лица". На ту выставку Лала представила фотопортрет талантливой азербайджанской актрисы Хаджар Агаевой, эта работа впоследствии была представлена на афиши выставки. Уже после экспозиции "Лица" мы стали вести переговоры об организации персональной выставки Лалы Гусейновой, чтобы познакомить широкую публику с ее творчеством", - сказал Мамедов.

Лала Гусейнова выразила признательность организаторам, подчеркнув, что рада, всем посетителям, многие из которых очень дорогие ей люди.

В беседе с корреспондентом Trend Life Лала Гусейнова отметила, что фотографией увлекается с детства, а на профессиональном уровне занимается лет пять. Большую роль в ее творческой деятельности сыграла работа в Государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна.

"Решила провести выставку благодаря руководителю НПО Arts Council Azerbaijan Дадашу Мамедову, который меня на это подтолкнул, сказав: "уже пора"", - добавила Гусейнова, подчеркнув, что в экспозицию "Следуй за своими инстинктами" вошло 26 работ.

Фотограф рассказала, что отдает предпочтение портретной фотографии, потому что очень любит и ей интересно передавать эмоции людей.

Несмотря на то, что многие герои фотографий Лалы Гусейновой профессиональные актеры, она также работает и с обычными людьми.

"Для меня нет разницы с кем работать, просто так получилось, что я стала фотографировать актеров. Признаюсь, с простыми людьми немного труднее, потому что большинство стесняются камеры, а актеры - люди публичные, с ними работать гораздо проще, они дают тебе то, что ты хочешь получить…", - подчеркнула она.

Отметим, что выставка организована Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерством культуры Азербайджана, Азербайджанским государственным русским драматическим театром имени Самеда Вургуна и НПО Arts Council Azerbaijan.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

Выставка продлится до 28 апреля. Вход свободный.

(Автор и фото Джани Бабаева)

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